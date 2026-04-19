Симоньян дала совет больным раком женщинам

Симоньян призвала женщин с онкологией бороться и прислушиваться к мнению врачей

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ обратилась к женщинам, столкнувшимся с онкологией, с призывом не сдаваться и доверять врачам.

«Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесь. Есть большие шансы жить дальше», — заявила журналист.

Она подчеркнула, что пациентам необходимо прислушиваться к мнению специалистов и продолжать борьбу, несмотря на болезнь.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожелал здоровья Маргарите Симоньян. Лебедев прокомментировал новость о том, что журналист опровергла информацию о проведении прощального вечера. «Очень хорошо, что это фейк. Желаем Маргарите Симоньян долгих лет здоровья и выздоровления как можно скорее», — сказал Лебедев.