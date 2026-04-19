Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:35, 20 апреля 2026Интернет и СМИ

Симоньян дала совет больным раком женщинам

Симоньян призвала женщин с онкологией бороться и прислушиваться к мнению врачей
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Маргарита Симоньян. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ обратилась к женщинам, столкнувшимся с онкологией, с призывом не сдаваться и доверять врачам.

«Девочки, вы не виноваты. Вы ни в чем не виноваты. Боритесь, слушайте врачей, слушайте себя, старайтесь. Есть большие шансы жить дальше», — заявила журналист.

Она подчеркнула, что пациентам необходимо прислушиваться к мнению специалистов и продолжать борьбу, несмотря на болезнь.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожелал здоровья Маргарите Симоньян. Лебедев прокомментировал новость о том, что журналист опровергла информацию о проведении прощального вечера. «Очень хорошо, что это фейк. Желаем Маргарите Симоньян долгих лет здоровья и выздоровления как можно скорее», — сказал Лебедев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok