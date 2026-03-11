Реклама

19:33, 11 марта 2026

Артемий Лебедев пожелал Симоньян здоровья

Мария Большакова
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожелал здоровья главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян, которая борется с раком. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал новость о том, что Симоньян опровергла информацию о проведении прощального вечера. «Очень хорошо, что это фейк. Желаем Маргарите Симоньян долгих лет здоровья и выздоровления как можно скорее», — сказал Лебедев.

7 марта Симоньян опровергла информацию о том, что она проводит прощальный вечер в Москве. Она призвала россиян не вестись на подобные объявления.

До этого журналистка ответила на критику своего внешнего вида. Глава RT заявила, что из-за химиотерапии поправилась на пять килограммов.

В середине февраля Симоньян также раскрыла подробности лечения от рака. По ее словам, на фоне стресса у нее началось «ураганное» течение онкологического заболевания.

