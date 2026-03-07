Борющаяся с раком Симоньян высказалась о проведении прощального вечера

Глава RT Симоньян назвала фейком информацию о проведении прощального вечера

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, борющаяся с раком, опровергла слухи о проведении прощального мероприятия. В своем Telegram-канале она назвала эту информацию фейком.

Симоньян опубликовала скриншот поста, в котором утверждается, что в Москве пройдет прощальный вечер с ней. «Уважаемые друзья, если вы увидите где-нибудь подобную информацию — не ведитесь, это фейк», — прокомментировала публикацию глава RT.

Ранее Симоньян ответила на критику своего внешнего вида. Она призналась, что поправилась на пять килограммов во время курса химиотерапии.

Перед этим она раскрыла новые подробности лечения от рака. Глава RT рассказала, что из-за стресса у нее началось «ураганное» течение болезни.