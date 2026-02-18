Борющаяся с раком Симоньян ответила на критику внешнего вида

Глава RT Симоньян заявила, что поправилась на 5 килограмм на фоне химиотерапии

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, борющаяся с раком, ответила на критику своего внешнего вида. На эту тему она высказалась в Telegram.

Медиаменеджер опубликовала комментарий, автор которого заявила, что Симоньян намеренно подчеркивает побочные эффекты заболевания. «Это выглядит как вызов, как крик (обтягивающие штаны при худобе, лысая голова). Это некрасиво», — написала пользовательница Telegram.

Главред RT в ответ заявила, что не хотела оскорбить подписчиков своей внешностью. «Худобы никакой нет — наоборот, я поправилась на пять килограммов за время химии, как и предупреждала онколог, и пока не могу скинуть. Волосы выпали по той же причине», — написала Симоньян. Она также отметила, что всегда носит лосины в неформальной обстановке, поскольку это удобно.

Ранее Симоньян раскрыла новые подробности лечения от онкологического заболевания. Журналистка рассказала, что из-за стресса у нее началось «ураганное» течение болезни.