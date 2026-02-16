Борющаяся с раком Симоньян рассказала об «ураганном» течении болезни

Глава RT Симоньян заявила, что проходит лучевую и химиотерапию в борьбе с раком

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака, раскрыла новые подробности лечения от онкологического заболевания. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян рассказала, что на фоне стресса у нее, по словам врачей, началось «ураганное» течение болезни. «Поэтому и операция, и химия, и лучевая [терапия], и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — рассказала медиаменеджер о борьбе с болезнью.

Ранее глава RT пожаловалась на сложности химиотерапии. Она призналась, что в первые дни после сеанса лечения чувствует себя плохо. Симоньян добавила, что иногда на это время ей требуется госпитализация.

О том, что у журналистки обнаружили рак, стало известно в сентябре 2025 года. Тогда же ей сделали операцию.