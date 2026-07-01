В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

Браже: Проверки документов у посетителей посольства в Риге — ответ на действия России

Введение проверки документов у посетителей посольства РФ в Риге является ответом на якобы проводимые аналогичные действия России. Об этом заявила глава МИД Латвии Байба Браже в X.

«С сегодняшнего дня Государственная полиция будет проверять документы посетителей посольства России в Риге. Если Россия применяет такой порядок в отношении посетителей иностранных посольств в Москве, то Латвия применяет такой же подход», — написала она.

При этом министр не уточнила, когда и в отношении чьих дипмиссий российские власти применяли подобные меры.

Ранее стало известно, что российское правительство приняло решение закрыть ряд пограничных переходов через границу с тремя странами — Латвией, Финляндией и Эстонией. На границе с Латвией был закрыт переход Пыталово в Псковской области.