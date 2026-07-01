Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:50, 1 июля 2026Культура

Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

Прохор Шаляпин сообщил, что однажды ему по ошибке позвонила Алла Пугачева
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что однажды ему по ошибке позвонила Алла Пугачева. Об этом он вспомнил в шоу «Что о тебе думают?».

По словам исполнителя, он поднял трубку и услышал мужской голос. Собеседник назвал его Мишей, в ответ Прохор представился.

«Голос отвечает: "А, ты. Это Алла Борисовна Пугачева тебе звонит. Наверное, Филипп пошутил: дал мне твой номер, я думала это Михаил Дмитриевич Прохоров"», — поделился Шаляпин.

Певец сразу извинился перед Пугачевой, та отреагировала фразой «ладно, переживешь» и повесила трубку. «Вот такой был разговор», — заключил Шаляпин.

Ранее Шаляпин заявил, что не нужно запрещать возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Исполнитель уточнил, что россияне хотели бы услышать извинения от артистки, покинувшей страну после начала специальной военной операции. По его мнению, в таком случае люди могли бы к ней «оттаять».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

    ЦБ символически понизил курсы валют

    Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok