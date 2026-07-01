Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

Прохор Шаляпин сообщил, что однажды ему по ошибке позвонила Алла Пугачева

Певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал, что однажды ему по ошибке позвонила Алла Пугачева. Об этом он вспомнил в шоу «Что о тебе думают?».

По словам исполнителя, он поднял трубку и услышал мужской голос. Собеседник назвал его Мишей, в ответ Прохор представился.

«Голос отвечает: "А, ты. Это Алла Борисовна Пугачева тебе звонит. Наверное, Филипп пошутил: дал мне твой номер, я думала это Михаил Дмитриевич Прохоров"», — поделился Шаляпин.

Певец сразу извинился перед Пугачевой, та отреагировала фразой «ладно, переживешь» и повесила трубку. «Вот такой был разговор», — заключил Шаляпин.

Ранее Шаляпин заявил, что не нужно запрещать возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Исполнитель уточнил, что россияне хотели бы услышать извинения от артистки, покинувшей страну после начала специальной военной операции. По его мнению, в таком случае люди могли бы к ней «оттаять».