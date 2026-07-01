Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

DELTA: Охрана квартиры обходится москвичам не меньше 1,9 тысячи рублей в месяц

За охрану квартиры москвичам приходится платить как минимум 1,9 тысячи рублей в месяц. Во сколько столичным жителям обходится охрана жилья для «Газеты.Ru» подсчитали аналитики экосистемы решений для безопасности DELTA.

Стоимость охраны жилья суммируется из разовых расходов на оборудование и монтаж датчиков, а также ежемесячной абонентской платы за мониторинг и выезд группы реагирования. Базовый комплект оборудования включает модуль управления, датчик открытия двери и датчик движения и вместе с услугами по установке встанет в 17 тысяч рублей минимум. Если речь идет о квартирах с первого по третий этаж, то вдобавок необходимо ставить датчики открытия и разбития стекла. За каждое окно придется заплатить от 1,5 тысячи рублей. С учетом оборудования, монтажа и ежемесячной платы за первый год охраны с москвича возьмут не меньше 40 тысяч рублей.

Для загородного дома охрана обходится дороже — ежемесячная плата начинается от 3,3 тысячи рублей. Разница объясняется не только большей площадью, но также увеличившимся числом окон и дверей по сравнению с квартирой и необходимостью наблюдения за участком. Для дома площадью 150-200 «квадратов» стоимость комплекта уличных датчиков, датчиков разбития и открытия окон и дверей, датчиков протечки воды, видеобнаблюдения с распознанием движения и пожарными извещателями составит от 50 до 85 тысяч рублей, а абонентская плата будет стартовать от 8 тысяч рублей в месяц.

Вместо датчиков в квартире можно установить приборы, имитирующие присутствие хозяев. Уберечь жилье от непрошеных гостей можно с помощью умных розеток и беспроводных датчиков с локальной сиреной. Они стоят в среднем три-пять тысяч рублей.