Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:02, 1 июля 2026Из жизни

Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

В США сотрудница магазина выиграла три миллиона рублей на украденных лотерейных билетах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Romano Calabrese / Shutterstock / Fotodom

Полиция Флориды, США, обвинила 45-летнюю Эсси Латрелл Дэвис в краже лотерейных билетов из магазина, где она работала. Об этом сообщает CBS12.

Расследование в отношении сотрудницы магазина началось, когда менеджер заметил недостачу скретч-билетов. Он изучил камеры видеонаблюдения и обнаружил, что Дэвис забирала себе как отдельные лотерейные билеты, так и целые буклеты.

Материалы по теме:
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
Таинственный игрок Джокер скупил все лотерейные билеты и заработал 60 миллионов долларов
16 апреля 2025
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов.Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?
20 ноября 2023
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь. Почему таинственный победитель стал отшельником?
Счастливчик выиграл миллионы в лотерею, но бросил все и уехал в глушь.Почему таинственный победитель стал отшельником?
18 декабря 2023
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
Победителю лотереи отказались выдать 120 миллиардов рублей. Почему он вызвал подозрения у организаторов?
11 апреля 2024

Затем женщина активировала их: несчастливые билеты она выбрасывала, а выигрышные оставляла себе. С конца июля по середину сентября 2025 года она украла более 500 билетов общей стоимостью 32,5 тысячи долларов (2,5 миллиона рублей). Сумма присвоенных ею выигрышей составила 39 тысяч долларов (три миллиона рублей). Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина украл у соседки выигрышный лотерейный билет на шесть миллионов батов и сжег его, испугавшись разоблачения. Ни устроители лотереи, ни полиция пока не ответили, сможет ли женщина получить выигрыш.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Напавшие на российского полицейского из-за девушки извинились

    ЦБ символически понизил курсы валют

    Женщина украла 500 лотерейных билетов и выиграла три миллиона рублей

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok