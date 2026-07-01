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17:48, 1 июля 2026Спорт

Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

Сын Плющенко Александр получил разрешение представлять сборную Азербайджана
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, получил от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение представлять сборную Азербайджана на международных турнирах. О решении сообщает РИА Новости.

Спортсмен получил специальный документ — Clearance Certificate. Его выдают только при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства.

Ранее Александр Плющенко представил новую короткую программу. В нее вошли тройной аксель, тройной лутц, тройной флип и тройной тулуп.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

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