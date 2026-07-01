Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

Сын Плющенко Александр получил разрешение представлять сборную Азербайджана

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, получил от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение представлять сборную Азербайджана на международных турнирах. О решении сообщает РИА Новости.

Спортсмен получил специальный документ — Clearance Certificate. Его выдают только при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства.

Ранее Александр Плющенко представил новую короткую программу. В нее вошли тройной аксель, тройной лутц, тройной флип и тройной тулуп.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.