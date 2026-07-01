Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, получил от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение представлять сборную Азербайджана на международных турнирах. О решении сообщает РИА Новости.
Спортсмен получил специальный документ — Clearance Certificate. Его выдают только при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства.
Ранее Александр Плющенко представил новую короткую программу. В нее вошли тройной аксель, тройной лутц, тройной флип и тройной тулуп.
21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.