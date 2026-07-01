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17:44, 1 июля 2026Ценности

Короткие ногти вернулись в моду

Vogue: Короткие ногти вернулись в моду в рамках тренда на естественность
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: verona studio / Shutterstock / Fotodom  

Короткие ногти на руках вернулись в моду. Об этом сообщает журнал Vogue.

Отмечается, что долгое время лидировали длинные варианты. Однако в настоящее время в рамках тренда на естественность многие девушки стали отказываться от подобных моделей, сделав выбор в пользу удобства и универсальности, заявили журналисты.

При этом эксперты указали, что короткие ногти должны быть ухоженными и иметь здоровый вид. Также для них предпочтительно выбирать форму «мягкий квадрат».

«Прямой кончик со скругленными углами — самая комплиментарная форма в данном случае», — отметили сотрудники салона The Secret в Мадриде.

В сентябре 2025 года мастер маникюра Моника Стили из Великобритании рассказала об узнаваемых по ногтям секретах клиентов.

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