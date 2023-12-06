BI: солдаты ВСУ заявили, что командование бросило их на передовой

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что командование бросило их на передовой. Об этом сообщает Business Insider.

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение», — заявил журналистам один из военнослужащих.

По его словам, украинские военные самостоятельно закупают себе генераторы и теплую одежду, а с приходом холодов ситуация только ухудшится. Военнослужащий уверен, что эти проблемы замалчиваются, так что вряд ли им будет найдено решение.

Ранее сержант ВСУ Алина Сарнацкая пожаловалась, что женщины в украинской армии не обеспечены подходящей униформой от государства. По ее мнению, она появится только через пять лет, а пока что форму предоставляют волонтерские организации.