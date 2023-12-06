Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:57, 6 декабря 2023Бывший СССР

Солдаты ВСУ обвинили командование в оставлении их на передовой

BI: солдаты ВСУ заявили, что командование бросило их на передовой

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что командование бросило их на передовой. Об этом сообщает Business Insider.

«Никто не знает целей. Многие считают, что командование просто бросило нас. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение», — заявил журналистам один из военнослужащих.

По его словам, украинские военные самостоятельно закупают себе генераторы и теплую одежду, а с приходом холодов ситуация только ухудшится. Военнослужащий уверен, что эти проблемы замалчиваются, так что вряд ли им будет найдено решение.

Ранее сержант ВСУ Алина Сарнацкая пожаловалась, что женщины в украинской армии не обеспечены подходящей униформой от государства. По ее мнению, она появится только через пять лет, а пока что форму предоставляют волонтерские организации.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Вот-вот бросим Украину» В Сенате США усомнились в продолжении помощи Киеву и предсказали последствия для Европы

      Сбер проводит презентацию новой Стратегии развития

      Алиев заявил о нежелании Баку воевать с Ереваном

      На Западе раскрыли отношение к мирным переговорам по Украине

      В российских Ми-8МТВ-1 и «Ансат» нашли поддельную резину

      В Британии заявили о скором обсуждении с США поддержки Украины

      Создатели «Слова пацана» отреагировали на слухи о пересъемке финальной серии

      Кобыла родила жеребенка-циклопа и озадачила ветеринаров

      Президент Киргизии запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения

      Спортсмен-колясочник попался с 20 килограммами мефедрона в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости