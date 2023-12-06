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13:29, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Врач перечислила неочевидные причины бессонницы

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире телепередачи «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыла неочевидные причины бессонницы. В частности, специалистка предупредила, что нарушение сна может провоцировать употребление большого количества углеводов в течение дня. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказала, что к бессоннице может приводить слишком мягкая, высокая подушка. «Шея находится не в функциональном положении, происходит нарушение кровоснабжения головного мозга, потому что основные сосуды, питающий головной мозг, проходят в шейном отделе позвоночника», — объяснила Шаповаленко.

Врач также рассказала, что для хорошего сна необходимо выбирать комфортную одежду. По ее словам, ноги обязательно должны быть в тепле, причем выбирать для этого нужно не жесткие, а мягкие носки.

Специалистка также указала, что к проблемам со сном может приводить большое потребление углеводов в течение дня. «Углеводы, к сожалению, вызывают повышенную выработку гормона инсулина, который затормаживает действие и выработку основного гормона сна — мелатонина», — пояснила доктор.

Шаповаленко также рекомендовала не прибегать к употреблению снотворных препаратов, так как они имеют ряд побочных эффектов. «Это и ощущение сонливости в течение дня, это невозможность водить машину, это и привыкание, конечно», — заключила она.

Ранее врач Сергей Агапкин назвал еще одну возможную причину бессонницы. Он заявил, что к отсутствию сна могут приводить проблемы с почками.

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      Олег Давыдов
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