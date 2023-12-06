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12:24, 6 декабря 2023Россия

Совет Федерации пригласит главу ЦИК на заседание 7 декабря

Совет Федерации пригласит главу ЦИК Памфилову на заседание 7 декабря

Фото: Пресс-служба ЦИК РФ / РИА Новости

Совет Федерации (СФ) пригласит главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову на свое пленарное заседание, запланированное на четверг, 7 декабря, где будет рассматриваться постановление верхней палаты парламента о назначении выборов президента России. Об этом рассказал председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, сообщает ТАСС в среду, 6 декабря.

«Я с ней (Памфиловой — прим. «Ленты.ру») переговорил заранее. Дальше ЦИК будет принимать решение [о многодневном голосовании] на своих заседаниях в соответствии с законом», — сказал сенатор на заседании комитета.

Ранее 6 декабря Андрей Клишас сообщил, что выборы президента России могут состояться 17 марта. Этот вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании верхней палаты парламента в четверг, 7 декабря, добавил он.

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