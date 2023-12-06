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12:07, 6 декабря 2023Россия

Названа возможная дата выборов президента России

Сенатор Клишас: выборы президента России могут состояться 17 марта

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Выборы президента России могут состояться 17 марта. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram.

Проект постановления о проведении выборов Совфед рассмотрит в среду, 6 декабря, отметил он. Сам вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании в четверг, 7 декабря, добавил Клишас.

Ранее в Кремле порассуждали о перспективах на предстоящих выборах президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в случае своего участия в выборах действующий президент обязательно победит.

В конце ноября глава Центризбиркома Элла Памфилова допустила попытки срыва выборов президента России. Вместе с тем она выразила уверенность в том, что электоральная процедура пройдет успешно.

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      Алан Босиков
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