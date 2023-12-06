Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:08, 6 декабря 2023Силовые структуры

Среди участников банды киллеров были действующие сотрудники Росгвардии

Хинштейн: по делу банды киллеров задержан начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатов

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В числе участников группировки, занимавшейся заказными преступлениями с 1990-х годов, были действующие сотрудники Росгвардии. Об этом в Telegram-канале сообщил Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Среди них оказались начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов и оперативный уполномоченный главка полицейского спецназа Сергей Волостных. Ранее Волостных занимал должность сотрудника отряда специального назначения «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД.

Задержание членов банды проходило с участием росгвардейцев. Всего по уголовному делу было задержано 15 человек, большинство из которых служило в СОБР Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и к настоящему времени уже уволилось.

Ранее сообщалось, что среди задержанных по уголовному делу о банде были двое действующих сотрудников правоохранительных органов. Один из них занимает руководящую должность в Росгвардии.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Песков прокомментировал сообщения о призывах Милли «резать глотки русским»

      Популярная страна Азии ввела новые правила въезда

      В США указали на изменения в поведении Зеленского

      Среди участников банды киллеров были действующие сотрудники Росгвардии

      На Украине обвинили западные СМИ в кампании против властей республики

      Азербайджан потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении

      Мишустин рассказал о закрытии доступа к технологиям для России

      Дело группировки хакеров Flint24 направили из Москвы в Калугу

      Тренер «Спартака» извинился за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

      В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости