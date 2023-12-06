Среди участников банды киллеров были действующие сотрудники Росгвардии

Хинштейн: по делу банды киллеров задержан начальник штаба СОБР «Рысь» Алпатов

В числе участников группировки, занимавшейся заказными преступлениями с 1990-х годов, были действующие сотрудники Росгвардии. Об этом в Telegram-канале сообщил Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Среди них оказались начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Рысь» Алексей Алпатов и оперативный уполномоченный главка полицейского спецназа Сергей Волостных. Ранее Волостных занимал должность сотрудника отряда специального назначения «Гром» Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД.

Задержание членов банды проходило с участием росгвардейцев. Всего по уголовному делу было задержано 15 человек, большинство из которых служило в СОБР Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и к настоящему времени уже уволилось.

Ранее сообщалось, что среди задержанных по уголовному делу о банде были двое действующих сотрудников правоохранительных органов. Один из них занимает руководящую должность в Росгвардии.

