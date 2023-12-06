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13:01, 6 декабря 2023Силовые структуры

Один из руководителей Росгвардии оказался в банде киллеров

МВД: по делу банды киллеров задержан один из руководителей Росгвардии
Начало событий в новости Раскрыт состав банды наемников из 90-х

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В числе задержанных по уголовному делу о банде, занимавшейся заказными преступлениями с 90-х годов, двое действующих сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, один из них занимает руководящую должность в Росгвардии. Всего задержаны 15 человек — лидер и шестеро активных участников преступной группировки были взяты весной, а сейчас силовики установили еще восемь их сообщников.

Банду создали в конце 90-х годов бывший военнослужащий и сотрудник СОБРа МВД. К ним присоединились силовики из спецназа, ГАИ и военные. Всего ОПГ насчитывала 20 человек.

На протяжении 20 лет банды совершила 30 заказных преступлений. На ее счету жизни консультанта аппарата Госдумы в 2003 году, крупного бизнесмена, советника министра путей сообщения в 2002 году. В 2004-м бандиты разделались с владельцем Красногвардейского рынка и его сожительницей. Также среди их целей оказались несколько криминальных авторитетов

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      Любовь Ширижик
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