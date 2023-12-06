Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:38, 6 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыт состав банды наемников из 90-х

МВД: задержаны лидер и участники банды, убивавшей в РФ на протяжении 20 лет

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Лидерами российской банды киллеров были бывший военнослужащий Вооруженных сил России и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в состав банды наемников входили 20 человек: среди них были действующие сотрудники органов внутренних дел (в том числе подразделений специального назначения и Госавтоинспекции), военнослужащие внутренних войск и Вооруженных сил Российской Федерации, а также гражданские лица.

Ранее стало известно, что на счету задержанной МВД банды киллеров свыше 30 эпизодов жестоких преступлений. Преступники физически устраняли людей по заказу, занимались похищением людей ради выкупа и покушениями. В числе их жертв значится консультант аппарата Госдумы в 2003 году, крупный бизнесмен и бухгалтер его фирмы, которых похитили и ликвидировали в 2002 году, в 2004 бандиты разделались с владельцем Красногвардейского рынка и его сожительницей. Также среди их целей оказались несколько криминальных авторитетов

Лидер банды на протяжении длительного времени проживал на территории Украины, где имеет вид на жительство. При этом он регулярно приезжал в Россию для координации деятельности группировки и руководства рядовыми участниками при совершении преступлений.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Продолжение в новости Один из руководителей Росгвардии оказался в банде киллеров
      Последние новости

      Уволенный глава МИД Китая мог умереть от пыток или покончить с собой. Он исчез после встречи с российским дипломатом

      Азербайджан потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении

      Мишустин рассказал о закрытии доступа к технологиям для России

      Дело группировки хакеров Flint24 направили из Москвы в Калугу

      Тренер «Спартака» извинился за толчок игрока «Ахмата» в Грозном

      В «Энергии» рассказали о коммерческом модуле РОС

      В России согласились с мнением США о значении поездки Путина на Ближний Восток

      В Европе не договорились об использовании доходов от замороженных активов России

      Небо Абу-Даби окрасили в цвета флага России в честь визита Путина

      Супермодель Тайра Бэнкс снялась без макияжа в честь своего 50-летия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости