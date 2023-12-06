Раскрыт состав банды наемников из 90-х

МВД: задержаны лидер и участники банды, убивавшей в РФ на протяжении 20 лет

Лидерами российской банды киллеров были бывший военнослужащий Вооруженных сил России и сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в состав банды наемников входили 20 человек: среди них были действующие сотрудники органов внутренних дел (в том числе подразделений специального назначения и Госавтоинспекции), военнослужащие внутренних войск и Вооруженных сил Российской Федерации, а также гражданские лица.

Ранее стало известно, что на счету задержанной МВД банды киллеров свыше 30 эпизодов жестоких преступлений. Преступники физически устраняли людей по заказу, занимались похищением людей ради выкупа и покушениями. В числе их жертв значится консультант аппарата Госдумы в 2003 году, крупный бизнесмен и бухгалтер его фирмы, которых похитили и ликвидировали в 2002 году, в 2004 бандиты разделались с владельцем Красногвардейского рынка и его сожительницей. Также среди их целей оказались несколько криминальных авторитетов

Лидер банды на протяжении длительного времени проживал на территории Украины, где имеет вид на жительство. При этом он регулярно приезжал в Россию для координации деятельности группировки и руководства рядовыми участниками при совершении преступлений.