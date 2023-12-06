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11:43, 6 декабря 2023Силовые структуры

МВД сообщило о задержании банды киллеров

МВД сообщило о задержании занимавшейся заказными преступлениями банды киллеров

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сотрудники МВД задержали лидера и участников российской банды киллеров. Об этом в среду, 6 декабря, со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, задержанные члены ОПГ более 20 лет занимались тяжкими заказными преступлениями, в частности, они причастны к физической ликвидации советника министра путей сообщения в 2002 году и владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004. Главарь банды, являющийся бывшим российским военным, на протяжении нескольких лет скрывался на территории Украины.

Среди задержанных силовиками членов ОПГ два действующих сотрудника российских правоохранительных органов, среди них один из руководителей Росгвардии.

4 декабря сообщалось, что в Москве силовики задержали лидера организованной преступной группы (ОПГ), 15 лет скрывавшегося под документами иностранного гражданина.

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