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12:53, 6 декабря 2023Силовые структуры

Задержание банды киллеров из 90-х попало на видео

МВД показало задержание причастных к убийству советника министра путей сообщения
Начало событий в новости МВД сообщило о задержании банды киллеров

МВД обезвредило банду наемников из 90-х годов, состоявшую из сотрудников правоохранительных органов. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео задержания участников ОПГ.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые надевают наручники на подозреваемых, проводят обыски и изымают оружие и деньги.

Ранее 6 декабря стало известно о крупной спецоперации по пресечению деятельности группировки, действовавшей более 20 лет, начиная с 1998 года. Они расправились с советником министра путей сообщения в 2002 году и владельцем Красногвардейского рынка Москвы в 2004-м. Главарь банды, являющийся бывшим российским военным, на протяжении нескольких лет скрывался на территории Украины.

Среди задержанных силовиками членов ОПГ два действующих сотрудника российских правоохранительных органов, среди них один из руководителей Росгвардии.

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      Любовь Ширижик
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