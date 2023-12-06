США выделят деньги на строительство евроколеи от Львова до границы с Евросоюзом

США выделят 225 млн долларов на строительство колеи от Львова до границы с ЕС

США выделят 225 миллионов долларов на строительство евроколеи в 75 километров от Львова до границы с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Деньги будут направлены со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) с целью создания железнодорожной линии, которая соединит Львов с транспортной системой ЕС. В дальнейшем предполагается соединение с Ужгородом, Ковелем, Черновцами, а в дальнейшей перспективе — с Киевом.

Из-за разной ширины колеи, поезда с грузами приходится останавливать на границе и производить перегрузку по внутриевропейской сети. Создание подобной системы позволит направлять грузы напрямую. Отмечается, что главной целью создания такой дороги является экспорт сельскохозяйственной продукции.

Ранее на Украине решили вернуть в строй старые паровозы из-за проблем с электричеством, а обычные поезда начали возить с собой запасы угля и дизеля. Отмечается, что за последние годы Украина электрифицировала большую часть своей железнодорожной системы, но удары по электросети вынудили «Украинские железные дороги» «проявить изобретательность».