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17:21, 6 декабря 2023Мир

США выделят деньги на строительство евроколеи от Львова до границы с Евросоюзом

США выделят 225 млн долларов на строительство колеи от Львова до границы с ЕС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

США выделят 225 миллионов долларов на строительство евроколеи в 75 километров от Львова до границы с Европейским союзом (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Деньги будут направлены со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) с целью создания железнодорожной линии, которая соединит Львов с транспортной системой ЕС. В дальнейшем предполагается соединение с Ужгородом, Ковелем, Черновцами, а в дальнейшей перспективе — с Киевом.

Из-за разной ширины колеи, поезда с грузами приходится останавливать на границе и производить перегрузку по внутриевропейской сети. Создание подобной системы позволит направлять грузы напрямую. Отмечается, что главной целью создания такой дороги является экспорт сельскохозяйственной продукции.

Ранее на Украине решили вернуть в строй старые паровозы из-за проблем с электричеством, а обычные поезда начали возить с собой запасы угля и дизеля. Отмечается, что за последние годы Украина электрифицировала большую часть своей железнодорожной системы, но удары по электросети вынудили «Украинские железные дороги» «проявить изобретательность».

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      Максим Габриелян
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