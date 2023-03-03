Financial Times: на Украине возвращают в строй паровозы из-за проблем с электричеством

На Украине решили вернуть в строй старые паровозы из-за проблем с электричеством, а обычные поезда начали возить с собой запасы угля и дизеля. Об этом сообщает газета Financial Times.

Автор статьи отмечает, что за последние годы Украина электрифицировала большую часть своей железнодорожной системы, но удары по электросети вынудили «Украинские железные дороги» «проявить изобретательность».

По его словам, путешествуя из Киева на поезде, он почувствовал запах угольной пыли, а затем нашел в вагоне спрятанные запасы угля. Как отметил председатель правления «Украинских железных дорог» Александр Камышин, железнодорожники используют его в качестве запасного варианта.

Украинские чиновники подчеркивают, что ездящие на угле поезда — это временная тактика, а стране в дальнейшем нужна зеленая энергетика.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев создаст запас топлива на два месяца на случай кризиса. Он уточнил, что правительство страны одобрило законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов.