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21:05, 14 февраля 2023Бывший СССР

Украина создаст запас топлива на два месяца на случай кризиса

Премьер Украины Шмыгаль: Киев создаст запас топлива на два месяца на случай кризиса

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Киев создаст запас топлива на два месяца на случай кризиса, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Политик уточнил, что правительство страны одобрило законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. «В случае наступления кризисной ситуации в резервах будут запасы как минимум на 61 день внутреннего потребления», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что отсрочка выплат по евробондам позволила компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») получить доступ к прямым закупкам природного газа без участия посредников, из-за чего в новых контрактах топливо стало на четверть дешевле, чем годом ранее.

В январе 2023 года стоимость газа для предприятия в среднем составляла 18,6 тысячи гривен (504 доллара) за тысячу кубометров.

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Марина Совина
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