Депутат ВР Гетманцев: украинские железные дороги получили доступ к дешевому газу

Отсрочка выплат по евробондам позволила компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») получить доступ к прямым закупкам природного газа без участия посредников, из-за чего в новых контрактах топливо стало на четверть дешевле, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на заявление главы налогового комитета Верховной рады Украины Даниила Гетманцева пишет РИА Новости.

В январе стоимость газа для предприятия в среднем составляла 18,6 тысячи гривен (504 доллара) за тысячу кубометров. По словам Гетманцева, перенос сроков погашения долга существенно снизит нагрузку на компанию и позволит оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру, что, в свою очередь, даст возможность стабилизировать работу.

О реструктуризации долга «Укрзализныци» на сумму 895 миллионов долларов в декабре сообщил министр инфраструктуры республики Александр Кубраков. С февраля 2022 года, подчеркивает Гетманцев, это стало первой успешной операцией с внешним долгом корпоративного заемщика, который не обеспечен государственными гарантиями.

До этого власти Украины разрешили компании напрямую осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам, что должно снизить их стоимость.

Ранее Reuters выяснил, что значительная часть российских сжиженных углеводородных газов (СУГ, используется в качестве топлива для автомобилей, отопления, производства нефтехимических продуктов), поставляемых в страны Балтии, в действительности идут на Украину. Санкций на эти вид топлива нет, однако российские компании все равно продают его значительно дешевле, так что Украине оно даже с посредниками в виде Литвы и Латвии обходится на 150-200 долларов дешевле, чем СУГ из Польши и Румынии.