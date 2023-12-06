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09:01, 6 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о подрыве украинских военных на собственном минном поле

Марочко: группа ВСУ подорвалась на собственном минном поле под Кременной

Фото: Andrii Marienko / AP

Украинские военные подорвались на собственном минном поле у села Червоная Диброва юго-заднее города Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По словам эксперта, инцидент произошел во время рекогносцировки на местности. Группа, прибывшая по ротации, зашла на минное поле, которое, считает Марочко, скорее всего, не было обозначено на карте.

В результате подрыва на противопехотной мине трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Один из них не выжил и был оставлен сослуживцами недалеко от места инцидента, утверждает военный эксперт.

Ранее Марочко сообщал о серьезных потерях украинской армии на донецком направлении. Также, по его словам, Киев испытывает проблемы с комплектованием свежими силами подразделений, несущих службу на передовой.

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      Алевтина Запольская
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