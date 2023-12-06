Стало известно об основных запросах Украины к США по оружию

Politico: Украина надеется получить от США радары против ракет и дронов

Украина надеется получить от США радары против медленно движущихся дронов, а также зенитные ракеты 120-мм для систем «Град». Об основных запросах Киева к Вашингтону по оружию рассказал источник, знакомый с американо-украинскими дискуссиями, передает Politico.

Стало известно, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужны контрбатарейные радары, которые можно использовать для обнаружения источника российского минометного и ракетного огня малой дальности.

«Киев также ищет 155 мм и 152 мм боеприпасы и 120 мм зенитные ракеты "Град"», — говорится в сообщении. По данным издания, судьба оружия и другой помощи на сумму 60 миллиардов долларов «застопорилась в Конгрессе».

Ранее корреспондент Чад Перграм сообщил, что в Сенате США прошел секретный брифинг по запросу администрации о выделении помощи Украине и Израилю. По его словам, на встрече царила «раздражительная» атмосфера между представителями демократов и республиканцев, и обсуждения дошли до скандала.