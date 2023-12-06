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19:04, 6 декабря 2023Наука и техника

В центре Млечного Пути обнаружили загадочные звезды

Астрономы в Швеции обнаружили необычно молодые звезды в центре Млечного Пути

Фото: Santiago Ferrero / Reuters

Астрономы Лундского университета в Швеции обнаружили загадочные молодые звезды в центре Млечного Пути. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Исследователи изучили группу из трех звезд, расположенных в звездном скоплении в ядре галактики и скрытых за облаками газа и пыли, блокирующими свет. Ранее ученые выдвинули гипотезу, что эти объекты могут быть необычно молодыми. Для определения возраста были проанализированы данные инфракрасной спектроскопии высокого разрешения, полученные телескопом Кек II на Гавайях и измерено содержание железа у каждой из звезд.

Новые результаты подтвердили это предположение и показали значительный разброс в содержании железа. Соответствующий возраст звезд варьируется от 100 миллионов до примерно 1 миллиарда лет, что контрастирует с возрастом самой области галактики, которая считается одной из самых древних. Наблюдения могут объясняться тем, что в ядерном звездном скоплении, несмотря на его большой возраст, происходит активное звездообразование.

Таким образом, области в ядре галактики невероятно неоднородны, что может указывать на похожие свойства галактик в ранней Вселенной.

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      Александр Еникеев
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