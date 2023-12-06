Стилистки назвали самые лучшие наряды для вечеринки

Стилистки Элизабет Косич и Шана Драугелис назвали самые лучшие наряды для вечеринки. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

По мнению экспертов, на праздничные мероприятия можно надеть свитер и пиджак в красных тонах, а также шелковую пижаму. «Шелковые пижамные комплекты — это очень стильно и удивительно универсально. Каждая женщина должна иметь такой комплект в своем гардеробе, чтобы создать неожиданный, но стильный и неповторимый образ», — рассказала Косич.

Кроме того, специалистки обратили внимание на образы, состоящие полностью из вещей белого цвета, красное платье длины-мини и одежду с праздничными декоративными элементами. К последним собеседницы издания отнесли кружево, бархат и пайетки.

В заключение стилистки выделили платья-комбинации, которые можно сочетать с белой базовой футболкой, кружевным боди с длинными рукавами и черной водолазкой. «Под такое платье подойдет любая обувь: от модных туфель на каблуке до кроссовок, от высоких сапог до ботинок Dr. Martens», — отметила Драугелис.

В ноябре креативная команда бренда modi назвала три главных цвета в одежде для встречи Нового года. Представители марки посоветовали обратить внимание на красный, который означает роскошь, богатство и успех.

