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20:20, 6 декабря 2023Ценности

Светлана Ходченкова опубликовала фото в наряде без бюстгальтера

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская актриса Светлана Ходченкова поделилась фото в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя знаменитость запечатлела себя в шелковом платье красного цвета. При этом на размещенном снимке видно, что под изделием отсутствует нижнее белье.

Поклонники оценили данный кадр, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Круче уже быть не может. Просто шикарно», «Ты прекрасна и очаровательна», «Обожаем тебя», «Огонь», «Твои фотографии неповторимы», — восхищались они.

В апреле Светлана Ходченкова снялась в откровенном виде. На размещенном снимке знаменитость позирует в черном облегающем платье с разрезами на бедрах, держась одной рукой за пилон. Ее образ дополняют закрытые стрипы — туфли на массивной высокой подошве и тонких шпильках, оформленные шнуровкой.

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      Карина Черных
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