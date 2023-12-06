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14:49, 6 декабря 2023Из жизни

Девушка бросила бойфренда из-за рулона туалетной бумаги

В США девушка бросила бойфренда из-за отказа принести ей туалетную бумагу

Кадр: @oohhjesss

Жительница США обиделась на бойфренда и бросила его из-за туалетной бумаги. Об этом сообщает New York Post.

Джесс Якобсен из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, поссорилась с партнером у него дома. Девушка рассказала, что отправилась в туалет, чтобы справить нужду. После этого она обнаружила, что там не осталось туалетной бумаги, и крикнула бойфренду, чтобы он принес ей рулон. В ответ девушка получила грубый отказ. «Он сказал: "Нет, я уже говорил тебе, что в этом туалете нет туалетной бумаги. Извини"», — вспоминает Якобсен.

Девушка заявила партнеру, что не может самостоятельно сходить за туалетной бумагой, и еще несколько раз попросила его принести рулон. Однако мужчина остался непреклонен. Якобсен стала громко кричать, надеясь, что ее просьбу о помощи услышат соседи. Лишь тогда разъяренный бойфренд сдался и отправился за рулоном. Он схватил туалетную бумагу, открыл дверь туалета и в порыве гнева бросил ее в голову девушке.

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После конфликта Якобсен решила расстаться с партнером. Она рассказала о произошедшем в TikTok, и ее ролик набрал более 11,5 миллиона просмотров. Многие пользователи поддержали решение девушки разорвать отношения с мужчиной и назвали его абьюзером. «Он ясно дал тебе понять, что когда ты уязвима, больна или что-то доставляет ему неудобства, он не собирается быть рядом с тобой... Беги!» — пишет один комментатор.

Ранее австралийка в отчаянии обратилась к пользователям соцсетей после того, как ее бывший бойфренд решил отомстить ей и выбросил двух ее питонов. Обе рептилии улизнули.

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