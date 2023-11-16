Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:52, 16 ноября 2023Из жизни

Мужчина выбросил на улицу домашних питонов бывшей девушки после разрыва

Австралиец решил отомстить бывшей девушке и выбросил двух ее питонов на улицу

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Австралийка в отчаянии обратилась к пользователям соцсетей после того, как ее бывший бойфренд решил отомстить ей и выбросил двух ее питонов. Об этом пишет News.com.au.

25-летняя девушка из Сиднея в октябре обратилась в группу района Куги, где она живет, с просьбой к соседям помочь ей найти двух домашних питонов: Манго и Бублика. По ее словам, змеи оказались на улице после того, как она рассталась с мужчиной. Разозленный разрывом австралиец повредил клетки рептилий и выставил их на улицу в открытой коробке. Оба питона улизнули.

Хозяйка была очень обеспокоена исчезновением змей, потому что питоны выросли в неволе и не смогли бы выжить в диких условиях. Бублика нашли 31 октября, через неделю после исчезновения. Манго обнаружили под камнем в районе Куги 13 ноября.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

«Я хочу выразить глубочайшую признательность каждому, кто поделился моим постом, следил за поиском и писал слова поддержки. Без вашей помощи ничего бы не вышло. Еще раз спасибо за то, что были рядом со мной и моими чешуйчатыми малышами. Ваша доброта тронула мое сердце, и я так благодарна за то, что рядом со мной живет так много добрых людей», — написала девушка в своих соцсетях после воссоединения с питомцами.

Бывшему бойфренду австралийки в связи инцидентом с питонами были предъявлены обвинения в порче имущества. Пока неизвестно, чем закончится судебный процесс.

Ранее сообщалось, что в США огромный питон прожил под домом почти пять месяцев, питаясь крысами и соседскими кошками. Как считают эксперты, прежде змея была чьим-то питомцем.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Из МГИМО уволили преподавателя, который позвал на лекцию Ивана Урганта. Что известно о скандале?

      Работу систем ПВО усилили в Центральном федеральном округе России

      ВСУ более 8000 раз обстреляли приграничные российские регионы за 2023 год

      Пьяный водитель сбил российского ребенка на зебре

      Врач предупредил одну группу людей о повышенном риске развития рака

      Пациентов больницы в Газе призвали перевезти в Египет

      Си Цзиньпин на форуме АТЭС заявил о готовности КНР быть «партнером и другом» США

      Российский генерал предсказал возможное «обрушение фронта»

      Российский форвард получил шайбой в лицо в матче НХЛ

      Пескова спросили о решении Байдена назвать Си Цзиньпина диктатором

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости