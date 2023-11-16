Мужчина выбросил на улицу домашних питонов бывшей девушки после разрыва

Австралиец решил отомстить бывшей девушке и выбросил двух ее питонов на улицу

Австралийка в отчаянии обратилась к пользователям соцсетей после того, как ее бывший бойфренд решил отомстить ей и выбросил двух ее питонов. Об этом пишет News.com.au.

25-летняя девушка из Сиднея в октябре обратилась в группу района Куги, где она живет, с просьбой к соседям помочь ей найти двух домашних питонов: Манго и Бублика. По ее словам, змеи оказались на улице после того, как она рассталась с мужчиной. Разозленный разрывом австралиец повредил клетки рептилий и выставил их на улицу в открытой коробке. Оба питона улизнули.

Хозяйка была очень обеспокоена исчезновением змей, потому что питоны выросли в неволе и не смогли бы выжить в диких условиях. Бублика нашли 31 октября, через неделю после исчезновения. Манго обнаружили под камнем в районе Куги 13 ноября.

«Я хочу выразить глубочайшую признательность каждому, кто поделился моим постом, следил за поиском и писал слова поддержки. Без вашей помощи ничего бы не вышло. Еще раз спасибо за то, что были рядом со мной и моими чешуйчатыми малышами. Ваша доброта тронула мое сердце, и я так благодарна за то, что рядом со мной живет так много добрых людей», — написала девушка в своих соцсетях после воссоединения с питомцами.

Бывшему бойфренду австралийки в связи инцидентом с питонами были предъявлены обвинения в порче имущества. Пока неизвестно, чем закончится судебный процесс.

Ранее сообщалось, что в США огромный питон прожил под домом почти пять месяцев, питаясь крысами и соседскими кошками. Как считают эксперты, прежде змея была чьим-то питомцем.