Токаев одним ударом изменил цвет футбольного мяча

Президент Казахстана Токаев изменил цвет мяча во время проверки спорткомплекса

В ходе проверки спорткомплекса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним ударом изменил облик футбольного мяча. Видео удара опубликовано в официальном Telegram-канале президента.

Токаев посетил с проверкой спорткомплекс в селе Саржансай Актюбинской области. В ходе визита он нанес символический удар по мячу, поменявшему облик на опубликованной видеозаписи — в сетку влетел мяч другой расцветки.

При просмотре видео можно обнаружить склейку между приближением мяча к воротам и моментом его попадания в сетку.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил об отключении его микрофона во время выступления перед журналистами по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым. Путин отметил, что микрофон включился сразу же после его слов о готовности идти навстречу.