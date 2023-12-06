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19:45, 6 декабря 2023Бывший СССР

Токаев одним ударом изменил цвет футбольного мяча

Президент Казахстана Токаев изменил цвет мяча во время проверки спорткомплекса

Кадр: Telegram-канал Aqorda

В ходе проверки спорткомплекса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одним ударом изменил облик футбольного мяча. Видео удара опубликовано в официальном Telegram-канале президента.

Токаев посетил с проверкой спорткомплекс в селе Саржансай Актюбинской области. В ходе визита он нанес символический удар по мячу, поменявшему облик на опубликованной видеозаписи — в сетку влетел мяч другой расцветки.

При просмотре видео можно обнаружить склейку между приближением мяча к воротам и моментом его попадания в сетку.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил об отключении его микрофона во время выступления перед журналистами по итогам переговоров с Касым-Жомартом Токаевым. Путин отметил, что микрофон включился сразу же после его слов о готовности идти навстречу.

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      Юрий Леонов
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