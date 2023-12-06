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07:14, 6 декабря 2023Мир

Трамп оценил умственные способности Байдена

Экс-президент Трамп призвал не смеяться над умственными способностями Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Al Drago / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями его преемника Джо Байдена, передает Fox News.

По словам политика, это совсем не смешно. «Когнитивно он не в очень хорошем состоянии. Но это не очень смешно, мы не должны шутить над этим. Это серьезно, мы имеем дело с ядерным оружием», — добавил Трамп.

Он указал на то, что сам часто во время выступлений пародирует Байдена. По словам Трампа, мировые лидеры должны быть в лучшей форме, а Байден никогда таким не был. Он находится в плохой физической и в еще худшей умственной форме, оценил Трамп способности Байдена.

Ранее на встрече с правительством США Байден забыл, что обещал поставить Киеву ЗРК Patriot. После долгой паузы, президент США вспомнил, какое именно оружие он обещал Владимиру Зеленскому и похвалил эффективность батареи в бою, хотя к тому времени ее еще не доставили на Украину.

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      Марина Совина
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