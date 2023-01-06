Байден забыл об обещании Зеленскому

Байден на встрече с правительством США забыл, что обещал поставить Киеву ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден на встрече с членами правительства не смог сразу вспомнить, какое именно оружие Белый дом пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить Киеву. Трансляция совещания опубликована на YouTube.

«Германия также объявила, что сегодня она собирается предоставить украинцам для борьбы с воздушными атаками системы Patriot», — произнес, делая долгие паузы, Байден.

По словам главы государства, украинский конфликт находится на критически важном этапе, отметив эффективность зенитно-ракетных комплексов Patriot, в то время как, по официальным данным, батарею туда еще не доставили.

Ранее Белый дом сообщил, что США намерены предоставить Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Кроме того, стороны намерены обучить украинских военных обращению с обоими образцами западной бронетехники.

21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут Украине ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. Ожидается, что миллиард долларов будет выделен со стороны Госдепартамента, а 850 миллионов долларов — по линии Пентагона.

