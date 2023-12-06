Трамп пообещал не становиться диктатором и не злоупотреблять властью

Fox News: Дональд Трамп заявил, что не собирается становиться диктатором

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не собирается становиться диктатором и злоупотреблять властью. Своими намерениями экс-президент поделился в интервью телеканалу Fox News.

«Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение [нефтяных скважин в США]. Кроме этого дня, я не буду диктатором», — пообещал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста о планах после успеха на выборах.

По мнению Трампа, злоупотребляет властью именно нынешнее американское руководство. «Что случилось с нами, никогда раньше не происходило. Из-за ерунды нам предъявили обвинения. Меня обвинили по четырем делам», — добавил бывший хозяин Белого дома.

В июле Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на президентских выборах. Он заверил, что нашел бы аргументы для того, чтобы стороны конфликта начали переговоры.