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08:39, 6 декабря 2023Мир

Трамп пообещал не становиться диктатором и не злоупотреблять властью

Fox News: Дональд Трамп заявил, что не собирается становиться диктатором
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не собирается становиться диктатором и злоупотреблять властью. Своими намерениями экс-президент поделился в интервью телеканалу Fox News.

«Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение [нефтяных скважин в США]. Кроме этого дня, я не буду диктатором», — пообещал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста о планах после успеха на выборах.

По мнению Трампа, злоупотребляет властью именно нынешнее американское руководство. «Что случилось с нами, никогда раньше не происходило. Из-за ерунды нам предъявили обвинения. Меня обвинили по четырем делам», — добавил бывший хозяин Белого дома.

В июле Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае победы на президентских выборах. Он заверил, что нашел бы аргументы для того, чтобы стороны конфликта начали переговоры.

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      Глеб Бажуткин
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