Турка приговорили к четырем годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях

CNN Türk: суд приговорил турка к 4 годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях

Суд приговорил турка к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за угрозы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Дело рассматривал 3-й суд присяжных Кайсери, его вернули из 3-й уголовной палаты Кассационного суда.

На процессе присутствовали подсудимый с инициалами V.Ö и его адвокат. Отец фигуранта требовал оправдать сына, заявляя, что тот страдает умственной отсталостью.

Суд установил, что мужчина психически здоров, и приговорил его к тюремному заключению. Ранее его уже осудили по этому делу на пять лет, один месяц и 20 дней, но Кассационный суд отменил приговор.

Ранее правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск в Международный уголовный суд (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде в секторе Газа.