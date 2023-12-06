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01:58, 6 декабря 2023Мир

Турка приговорили к четырем годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях

CNN Türk: суд приговорил турка к 4 годам тюрьмы за угрозы Эрдогану в соцсетях
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган . Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Суд приговорил турка к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за угрозы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в социальных сетях. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

Дело рассматривал 3-й суд присяжных Кайсери, его вернули из 3-й уголовной палаты Кассационного суда.

На процессе присутствовали подсудимый с инициалами V.Ö и его адвокат. Отец фигуранта требовал оправдать сына, заявляя, что тот страдает умственной отсталостью.

Суд установил, что мужчина психически здоров, и приговорил его к тюремному заключению. Ранее его уже осудили по этому делу на пять лет, один месяц и 20 дней, но Кассационный суд отменил приговор.

Ранее правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск в Международный уголовный суд (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

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      Марина Совина
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