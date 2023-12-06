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11:37, 6 декабря 2023Россия

Украина обстреляла российский завод из реактивной системы «Град»

Mash: ВСУ обстреляли из «Града» поселок Суземка Брянской области

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» поселок Суземка Брянской области. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, минимум три снаряда попали по заводу «Стрела». В результате была повреждена кровля в одном из цехов предприятия. Предварительно, никто не пострадал.

Согласно данным из открытых источников, завод «Стрела» занимается выпуском трансформаторов, дросселей и различных товаров народного потребления.

Дополнение: позже Mash уточнил, что два снаряда «Града» попали в жилые дома. По территории завода ударил один боеприпас.

Ранее ВСУ попытались атаковать авиационный завод в Смоленской области. 26 ноября в сторону предприятия направлялись два беспилотника самолетного типа. Первый сбили в районе девяти часов утра в Заднепровском районе Смоленска, второй — посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) спустя полчаса.

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