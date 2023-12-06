Усс прокомментировал объявленное США вознаграждение за его поимку

РБК: Артем Усс обвинил США в политически мотивированном преследовании

Бизнесмен Артем Усс, сын экс-губернатора Красноярского края, назвал политически мотивированным его преследование со стороны США. Об этом пишет РБК.

Ранее сообщалось, что за данные о местонахождении россиянина Артема Усса, находящегося в международном розыске, Госдеп США пообещал награду 7 миллионов долларов. Его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.

«К сожалению для общественности, это вознаграждение не будет никем получено, так как не существует в природе фактов, подтверждающих мою виновность», — сказал Усс РБК.

Также он рассказал, что с апреля этого года находится в России. «Правоохранительные органы США с апреля 2023 года, будучи осведомленными о месте моего нахождения, не предприняли каких-либо попыток продолжить мое уголовное преследование, либо получить от меня какие-либо пояснения, в том числе не воспользовались возможностью направить запросы в рамках двусторонних российско-американских соглашений о правовой помощи», — отметил бизнесмен.

5 декабря также стало известно, что власти США потребовали экстрадиции арестованного в Хорватии гражданина Боснии и Герцеговины Владимира Йованчича, ставшего организатором побега из-под стражи Артема Усса.