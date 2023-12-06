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18:57, 6 декабря 2023Бывший СССР

Алиев рассказал об условиях сохранения Арменией суверенитета

Алиев: Армения сможет сохранить суверенитет, если станет хорошим соседом
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Армения сможет сохранить свой суверенитет, если станет хорошим соседом, рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщил «Азертадж».

Алиев заявил, что Армения должна показать умение оказывать поддержку для сохранения своего суверенитета.

Также глава Азербайджана подчеркнул важное условие заключения мирного соглашения с Арменией.

«Правительство Армении хаотично двигается из одной крайности в другую. Они считают, что так смогут спастись. Это не так (...) По меньшей мере Армения должна ясно выразить свою волю. Это первое условие для мира», — заявил Алиев в ходе конференции «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

Ранее Ильхам Алиев потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении. По его словам, это поможет предотвратить военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

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      Юрий Леонов
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