Алиев рассказал об условиях сохранения Арменией суверенитета

Алиев: Армения сможет сохранить суверенитет, если станет хорошим соседом

Армения сможет сохранить свой суверенитет, если станет хорошим соседом, рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщил «Азертадж».

Алиев заявил, что Армения должна показать умение оказывать поддержку для сохранения своего суверенитета.

Также глава Азербайджана подчеркнул важное условие заключения мирного соглашения с Арменией.

«Правительство Армении хаотично двигается из одной крайности в другую. Они считают, что так смогут спастись. Это не так (...) По меньшей мере Армения должна ясно выразить свою волю. Это первое условие для мира», — заявил Алиев в ходе конференции «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

Ранее Ильхам Алиев потребовал гарантии отсутствия реваншизма в Армении. По его словам, это поможет предотвратить военный конфликт между Арменией и Азербайджаном.