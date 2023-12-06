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10:52, 6 декабря 2023Мир

В Британии заявили о скором обсуждении с США поддержки Украины

Кэмерон обсудит с Блинкеном продолжение финансовой помощи Украине
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Hollie Adams / Reuters

Недавно назначенный глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках первого официального визита в США обсудит с главой американского Госдепа Энтони Блинкеном дальнейшее продолжение финансовой помощи Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, говорится на сайте британского правительства.

«Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон совершает первый визит в Вашингтон с момента вступления в должность… Министр иностранных дел объявит о выделении 37 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарное финансирование Украины, будет обсуждаться продолжение поддержки страны со стороны США и Великобритании, а также ситуация на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении о первой встрече Кэмерона и Блинкена.

Ранее член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Вашингтон близок к тому, чтобы отказать Украине в предоставлении очередного пакета помощи. По мнению Мерфи, отказ одобрять помощь Украине якобы приведет к «военному вторжению России в Европу». «Они (республиканцы — прим. "Ленты.ру") будут оплакивать тот день, когда решили заниматься политическими играми», — добавил он.

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      Виктория Кондратьева
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