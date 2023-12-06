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14:11, 6 декабря 2023Моя страна

В Челябинской области спасли застрявшего в горах из-за снега пенсионера

Под Златоустом спасли застрявшего в горах из-за снега 69-летнего охотника

Фото: Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

В Челябинской области спасатели помогли вернуться домой пенсионеру, который отправился на охоту в горы и застрял там из-за непогоды. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Инцидент произошел под городом Златоустом. 69-летний мужчина, имя которого не называется, планировал провести несколько дней в районе поселка Веселовка, однако перестал выходить на связь с родными. Последние обеспокоились пропажей родственника из-за метели и снегопада и вызвали на помощь отряд спасателей. Вместе со специалистами на поиски пенсионера вызвались местные жители, добровольцы и егеря — они уточнили координаты охотничьего домика, где он мог укрываться.

«После нескольких попыток преодолеть бездорожье, в которых спасовал даже знаменитый своей проходимостью ГАЗ-66, 3 декабря одной из групп спасателей на снегоходе удалось пробиться по засыпанным снегом, крутым склонам горы Высокая и найти охотничий домик, в котором укрывался от непогоды охотник», — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

В результате мужчину эвакуировали на снегоходе и доставили его к машине, на которой он приехал. За время, проведенное в горах, его здоровью ничего не угрожало.

В ноябре ученица седьмого класса южно-сахалинской гимназии Вероника Рыжова спасла инструктора аквапарка, у которого внезапно случился приступ эпилепсии.

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      Карина Черных
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