В ДНР нашли тайник украинских диверсантов с оружием и документами

В ДНР силовики обнаружили схрон украинских диверсантов

В Донецкой народной республике (ДНР) силовики обнаружили тайник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом в среду, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, схрон располагался в населенном пункте Владимировка, откуда силовики изъяли девять противопехотных гранат и свыше тысячи патронов. Внутри были поддельные документы польского и украинского образцов, а также несколько выстрелов для ручных гранатометов. Все изъятые боеприпасы были переданы в Министерство обороны РФ.

1 декабря в Запорожской области сотрудники полиции обнаружили оружейный схрон в одном из заброшенных домовладений.