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16:19, 6 декабря 2023Силовые структуры

В ДНР нашли тайник украинских диверсантов с оружием и документами

В ДНР силовики обнаружили схрон украинских диверсантов

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Донецкой народной республике (ДНР) силовики обнаружили тайник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом в среду, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, схрон располагался в населенном пункте Владимировка, откуда силовики изъяли девять противопехотных гранат и свыше тысячи патронов. Внутри были поддельные документы польского и украинского образцов, а также несколько выстрелов для ручных гранатометов. Все изъятые боеприпасы были переданы в Министерство обороны РФ.

1 декабря в Запорожской области сотрудники полиции обнаружили оружейный схрон в одном из заброшенных домовладений.

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      Владимир Седов
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