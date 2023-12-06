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09:33, 6 декабря 2023Мир

В ЕС усомнились в правильности передачи Украине замороженных российских активов

Politico: в ЕС усомнились в плане по передаче Украине замороженных активов РФ

Фото: Valentyn Ogirenko / Globallookpress.com

Страны Европейского союза (ЕС) усомнились в правильности предложенного председательствующей в объединении Испании по передаче Украине замороженных российских активов для послевоенного восстановления. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета Politico.

Как указали на условиях анонимности собеседники издания, предложение Мадрида не было поддержано большинством стран-участниц ЕС. Источники Politico предположили, что выделенная из российских активов помощь «не даст экономике Украины быстрого толчка» при риске вызвать резкое колебание курса евро.

Некоторые дипломаты также предположили, что Испания заинтересована в привлечении средств из замороженных российских активов для решения внутренних проблем ЕС вместо помощи Украине.

«Это похоже на черный ход, чтобы попытаться использовать дополнительные средства на Украину для других расходов, которые по совпадению находятся в списке приоритетов самой Испании», — подчеркнул один из европейских дипломатов.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предупредил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов может привести к дестабилизации международной финансовой системы.

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      Глеб Бажуткин
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