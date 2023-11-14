Евросоюз предостерегли от использования замороженных российских активов

Евросоюз предостерегли от шагов в отношении замороженных активов России

Использование Евросоюзом замороженных российских активов может привести к дестабилизации международной финансовой системы. С такими предостережением выступил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, его слова приводит РИА Новости.

Конфискация российских активов и их передача Украине является чрезвычайно сложным шагом. Он может привести к оттоку капитала и уходу иностранных инвесторов.

«Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Необходимо подготовить правовую основу, и совершенно очевидно, что Бельгия не сможет сделать это самостоятельно», — заявил де Кроо.

Аналогичного мнения придерживаются в Люксембурге, где находится депозитарий Clearstream. Как отмечают опрошенные Financial Times эксперты, подобная мера подтолкнет другие страны вывести резервы из юрисдикции Евросоюза из опасений, что с ними могут поступить так же. В Европейском Центральном банке полагают, что регуляторы прочих государств откажутся от активов в евро, и это поставит под угрозу финансовую стабильность ЕС.

По последним данным, западные страны — США, Евросоюз и их союзники — заморозили суверенные российские активы на сумму 280 миллиардов долларов. В марте 2022 года российские власти называли сумму в 300 миллиардов — на тот момент это почти половина золотовалютных резервов страны.

В настоящее время западные страны реинвестируют замороженные средства. Так, Евросоюз зарабатывает на них три миллиарда евро в год. Сторонники этого плана считают, что такой шаг не подорвет доверие к доллару и евро, как это могло быть после решения заблокировать активы.

Некоторые члены Евросоюза неоднократно подчеркивали, что для изъятия российских активов нужна правовая основа. При этом ряд европейских стран, включая Францию, Германию и Бельгию, опасаются, что передача российских активов Украине приведет к перекосу на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты. Бельгия и Люксембург требуют гарантий, что для них не будет никаких юридических и финансовых рисков. Пока власти лишь придумали способ передать прибыль от российских активов в пользу Украины — ЕС хотел обязать компании, получающие крупную прибыль от активов в России, переводить значительную сумму Евросоюзу, откуда впоследствии средства будут направлены Киеву.