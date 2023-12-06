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18:22, 6 декабря 2023Бывший СССР

В Эстонии захотели останавливать корабли за пределами территориальных вод

Минобороны Эстонии захотело останавливать корабли вне территориальных вод страны

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Министерство обороны Эстонии хочет внести законопроект о возможности останавливать корабли за пределами территориальных вод страны. Об этом сообщает ERR.

В законопроекте планируется введение прилежащей зоны — части морского пространства за пределами территориальных вод, в которой государство может осуществлять контроль в определенных законом областях.

Глава юридического отдела Министерства обороны Эстонии Лаури Крийса подчеркнул, что прилежащая зона не расширяет территориальное море, а нарушения, на которые можно реагировать в пределах территории, ограничены по Конвенции по морскому праву.

«Само по себе судно еще не должно входить в территориальные воды, но здесь действительно должно быть обоснованное подозрение, что это воздействие по крайней мере распространяется на территорию Эстонии», — добавил он.

Согласно Конвенции по морскому праву, прилежащая зона может простираться до 44 километров от той же береговой линии, от которой отсчитываются территориальные воды. В Финском заливе эта зона может дойти до середины залива.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна рассказал о готовности страны закрыть границу с Россией. Комментируя ситуацию на финско-российской границе, он назвал это «откровенной гибридной атакой России».

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      Юрий Леонов
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