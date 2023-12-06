В Германии рассказали о беспокойстве в рядах ВСУ

Генерал ВС ФРГ Катер сообщил о назревающем среди солдат ВСУ беспокойстве

Украинские солдаты, изможденные боевыми действиями, начинают терять терпение. Об этом рассказал генерал-лейтенант Вооруженных сил (ВС) ФРГ в отставке Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.

По его словам, военнослужащие имеют множество претензий к правительству страны. «Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает», — поделился Катер. Он также обратил внимание на сильную усталость солдат, вынужденных круглосуточно воевать.

Ранее Welt сообщил, что украинским солдатам не давали пауз для отдыха на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что отсутствие перерывов привело к крайнему изнеможению войск.