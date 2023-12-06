Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 6 декабря 2023Мир

В Германии рассказали о беспокойстве в рядах ВСУ

Генерал ВС ФРГ Катер сообщил о назревающем среди солдат ВСУ беспокойстве

Фото: Stringer / Reuters

Украинские солдаты, изможденные боевыми действиями, начинают терять терпение. Об этом рассказал генерал-лейтенант Вооруженных сил (ВС) ФРГ в отставке Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.

По его словам, военнослужащие имеют множество претензий к правительству страны. «Я слышал от внутренних источников, что часть украинской армии уже закипает», — поделился Катер. Он также обратил внимание на сильную усталость солдат, вынужденных круглосуточно воевать.

Ранее Welt сообщил, что украинским солдатам не давали пауз для отдыха на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что отсутствие перерывов привело к крайнему изнеможению войск.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Самую красивую девушку в мире обвинили в заговоре против властей. Как «Мисс Вселенная» оказалась в центре скандала?

      Названа знаменитая женщина с самыми идеальными ягодицами

      СК направил на расследование убийства Кивы лучших следователей

      Путин и наследный принц Саудовской Аравии вновь по-братски поздоровались

      В Германии рассказали о беспокойстве в рядах ВСУ

      Байден заявил о планах России атаковать страны НАТО

      Популярный комик рассказал о покупке «части ямы» в ипотеку

      Зеленский пообещал выполнить данные ЕС обещания

      США выделили Украине новый пакет военной помощи

      Байден выступил со спецобращением по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости