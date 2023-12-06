В Госдуме рассказали о механизме работы закона о запрете телефонов в школах

В Госдуме рассказали, как будет работать закон о запрете телефонов в школах

Вопрос о том, как конкретно будет применяться запрет на использование мобильных телефонов на уроках в школе, может решить родительское собрание совместно с педагогами. О принципах работы принятого Государственной Думой закона рассказала первый заместитель председателя комитета палаты по просвещению Яна Лантратова, сообщает в среду, 6 декабря, издание «Подъем».

«Мы сейчас по факту вводим такую норму, которая дает право учителю и школе ставить условие, что телефон у нас в учебном процессе не используется. При этом телефон может находиться либо в ящичке, либо в сумочке, рюкзаке у ребенка, никто его забирать не будет», — отметила она.

Депутат также напомнила, что изначально в законе была прописана возможность использования смартфона в образовательных целях, однако, по ее словам, данную формулировку решили убрать после массовых жалоб родителей.

«Мы получили такой шквал писем от родителей! Мне лично за одну неделю пришло свыше 200 писем. Родители требовали ужесточения запрета, потому что по СанПиНам не предполагается использование телефона в учебном процессе», — пояснила парламентарий.

Ранее 6 декабря Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о запрете телефонов на уроках в школе. Согласно документу, после вступления закона в силу школьникам запретят использовать телефоны на уроках, в том числе в образовательных целях. Исключением станут экстренные ситуации, при возникновении которых здоровью учителей и детей будет грозить опасность. Помимо этого, с 1 сентября 2024 года урок труда в школах станет обязательным. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.