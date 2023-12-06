Госдума приняла законопроект о запрете телефонов на уроках в школе

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете телефонов на уроках в школе

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете телефонов на уроках в школе. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Согласно документу, после вступления закона в силу школьникам запретят использовать телефоны на уроках, в том числе в образовательных целях. Исключением станут экстренные ситуации, при возникновении которых здоровью учителей и детей будет грозить опасность.

Помимо этого, с 1 сентября 2024 года урок труда в школах станет обязательным. Как объяснил в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин, «трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сообщил, что на уроках школьникам планируют выдавать специальные гаджеты взамен личных. Где будут храниться изъятые телефоны детей, он не уточнил.

Законопроект о запрете телефонов в школах был принят Госдумой в первом чтении 16 ноября. Из документа следовало, что дети смогут использовать свои гаджеты только в образовательных целях. Однако ко второму чтению требования ужесточили, прописав проекте полный запрет на использование гаджетов во время занятий.