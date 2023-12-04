Комитет Госдумы поддержал полный запрет телефонов в школах

Комитет Госдумы по просвещению поддержал полный запрет на телефоны в школах

Комитет Госдумы по просвещению поддержал полный запрет на использование телефонов в школах, в том числе для образовательного процесса. Об этом в беседе с РБК заявил депутат Олег Смолин.

По словам парламентария, согласно подготовленным ко второму чтению поправкам, на уроках школьникам планируют выдавать специальные гаджеты взамен личных. Дети смогут воспользоваться личными смартфонами только в случае возникновения угрозы жизни и здоровью учеников и педагогов.

Ранее стало известно, что запрет на мобильные телефоны на уроке в школах может начать действовать уже в январе 2024 года. Из новых поправок следует, что в случае принятия закона он вступит в силу сразу после официального опубликования.

Законопроект о запрете телефонов в школах был принят Госдумой в первом чтении 16 ноября. Из документа следовало, что дети смогут использовать свои гаджеты только в образовательных целях.

Ко второму чтению были разработаны поправки, которые ужесточают требования и полностью запрещают смартфоны, в том числе на переменах, заявил соавтор проекта, зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. В свою очередь, глава комитета Ольга Казакова уточняла, что документ регулирует использование телефонов только на уроке.