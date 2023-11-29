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11:34, 29 ноября 2023Россия

В Госдуме захотели ужесточить законопроект о запрете телефонов в школах

В Госдуме захотели ужесточить требования проекта о запрете телефонов в школах

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Госдуме захотели ужесточить требования законопроекта, запрещающего использование телефонов на уроках в школе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в комитете нижней палаты парламента по просвещению.

Как стало известно, депутаты решили убрать из проекта формулировку о возможности использования телефонов в образовательных целях, оставив разрешение совершать звонки и отправлять сообщения на уроках только в случае угрозы жизни. По словам собеседника агентства, об этом просили родители школьников.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что точка в вопросе запрета телефонов в школах еще не поставлена. По его словам, в законопроект могут быть внесены правки. Он также уточнил, что прописанные в документе меры не распространяются на компьютеры в классах информатики.

16 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи на уроках. Согласно одобренному тексту документа, школьники смогут воспользоваться на уроках мобильными устройствами только с разрешения учителя, а также в экстренных ситуациях и при возникновении опасности для жизни.

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